28 декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны РФ, Сирии и Турции, сообщили в Минобороны России.

Стороны обсудили необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации в регионе, говорится в сообщении. Также были обсуждены сирийский кризис и меры по борьбе с экстремистами на территории этой страны.