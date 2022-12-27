Министры обороны Турции, России и Сирии ведут переговоры в Москве ОБНОВЛЕНО
28 декабря в Москве состоялись трехсторонние переговоры министров обороны РФ, Сирии и Турции, сообщили в Минобороны России.
Стороны обсудили необходимость продолжения трехстороннего диалога для стабилизации в регионе, говорится в сообщении. Также были обсуждены сирийский кризис и меры по борьбе с экстремистами на территории этой страны.
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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и глава Национальной разведывательной организации (MİT) страны Хакан Фидан сегодня утром отправились в Москву, сообщает TRT Haber.
Как сообщают российские СМИ, Акар и Фидан уже проводят переговоры в Москве. На переговорах обсуждаются ситуация в Сирии, реализация зерновой сделки, другие вопросы, связанные с обороной и безопасностью.