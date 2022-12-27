Состоялась церемония презентации «Облигаций ASCO»

На мероприятии сначала был продемонстрирован видеоролик о богатой истории и многопрофильной деятельности ASCO. Позже был представлен рекламный ролик об «Облигациях ASCO».

В церемонии приняли участие генеральный исполнительный директор Азербайджанского Инвестиционного Холдинга Руслан Алиханов, руководители банковских и страховых компаний, моряки и представители СМИ.

Состоялось мероприятие по случаю выпуска «Облигаций ASCO » ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO). Об этом сообщает haqqin.az.

Выступая на церемонии презентации, председатель АSCO Рауф Велиев заявил, что средства, полученные от выпуска облигаций, будут направлены на расширение ASCO, старейшей действующей компании, которая завершает каждый год с прибылью, а также на приобретение более крупных судов современного типа для перевозки грузов в международных водах. Помимо того, выпущенные облигации будут способствовать развитию рынка ценных бумаг страны и создадут для граждан выгодные и надежные инвестиционные возможности.

Руслан Алиханов, генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга, в своем выступлении обратил внимание на прозрачную и конкурентную деятельность ASCO: «ASCO – одна из компаний, успешно работающих в нашей стране. Выпущенные облигации предоставят дополнительные средства для развития компании».

После выступлений был представлен просветительский видеоролик, содержащий информацию об условиях облигаций.

Отметим, что номинальная стоимость облигаций составляет 1000 долларов США, а годовая процентная ставка 6%.