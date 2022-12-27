«Если Лачинский коридор не будет открыт в ближайшие дни, мы обратимся к нашим людям с призывом заблокировать военную базу русских в Гюмри», — заявил от имени руководства партии один из членов «Национально-демократического полюса» Ваге Гаспарян.

Действующий в Армении альянс радикальных сил – партия «Национально-демократический полюс» («Бевер»), созданная на базе националистского движения «Сасна црер», готовится заблокировать 102-ю базу Вооруженных сил России в Гюмри.

«Мы также планируем провести переговоры с теми политическими кругами Армении, чьи оценки в отношении российской блокады Карабаха совпадают с нашими, - сообщил Гаспарян на пресс-конференции в Ереване. - Российская военная база будет окружена так же, как окружен Карабах».

На вопрос журналистов, с представителями каких именно политических партий будут вестись переговоры, член Совета НДП Гарегин Чугасзян отметил, что аналогичную с «Бевер» оценку ситуации в Карабахе дают разные армянские политики, в том числе, представители Кабинета министров.

При этом Чугасзян уточнил, что «сразу после обсуждений НДП перейдет к активным действиям».