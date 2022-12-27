Армянские радикалы готовятся заблокировать базы российских войск в Ходжалы и Гюмри главное на этот час
Действующий в Армении альянс радикальных сил – партия «Национально-демократический полюс» («Бевер»), созданная на базе националистского движения «Сасна црер», готовится заблокировать 102-ю базу Вооруженных сил России в Гюмри.
«Если Лачинский коридор не будет открыт в ближайшие дни, мы обратимся к нашим людям с призывом заблокировать военную базу русских в Гюмри», — заявил от имени руководства партии один из членов «Национально-демократического полюса» Ваге Гаспарян.
«Мы также планируем провести переговоры с теми политическими кругами Армении, чьи оценки в отношении российской блокады Карабаха совпадают с нашими, - сообщил Гаспарян на пресс-конференции в Ереване. - Российская военная база будет окружена так же, как окружен Карабах».
На вопрос журналистов, с представителями каких именно политических партий будут вестись переговоры, член Совета НДП Гарегин Чугасзян отметил, что аналогичную с «Бевер» оценку ситуации в Карабахе дают разные армянские политики, в том числе, представители Кабинета министров.
При этом Чугасзян уточнил, что «сразу после обсуждений НДП перейдет к активным действиям».
Следует отметить, что именно партия «Национально-демократический полюс», которую часто называют союзницей правительства Армении, организует и проводит различные антироссийские акции. В частности, во время проходившего в конце ноября в Ереване саммита ОДКБ, её сторонники скандировали «Путин - убийца!», «Убирайся, Россия!».
К слову, боевики «Сасна црер», совершившие летом 2016 года вооруженный налет на полк полиции в Ереване, были освобождены из тюрем в 2018 году после «бархатной революции» в Армении и перешли впоследствии к методам «гражданской политической борьбы».
Активизировались армянские радикалы и в Карабахе. Как уже сообщалось, накануне группа армян направилась из Ханкенди к базе российских миротворческих сил в Ходжалинском аэропорту, чтобы встретиться с генерал-майором Волковым и потребовать от него «открыть Лачинский коридор».
Лидеры группы заявили, что акция перед базой российских миротворцев объявлена бессрочной, и что люди не разойдутся.