В Баку судят шпионившего на армян жителя Габалы

Как сообщает haqqın.az, на заседании под председательством судьи Тельмана Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого. При уточнении данных выяснилось, что у Пашаева неполное среднее образование, у него на попечении несовершеннолетний ребенок, в настоящее время в связи с состоянием здоровья он содержится в лечебном учреждении Пенитенциарной службы.

Судья объяснил обвиняемому его права и спросил, получил ли тот обвинительный акт. Г.Пашаев сообщил суду, что отказался от получения обвинительного акта: «В СИЗО говорю, что меня арестовали по другой статье, не хочу, чтобы знали, что я арестован по делу о госизмене».

Рассмотрение дела назначено на 12 января.