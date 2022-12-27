Алиев утвердил пособия для тех, кто будет работать на освобожденных территориях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон «О повышении суммы социальных пособий».

Согласно поправкам, специалистам, работающим на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет выплачиваться пособие в размере 600 манатов на поддержание первичных материально-бытовых условий.

Это пособие будет предоставляться с 1 января 2023 года по 1 января 2028 года.