Армяне прекратили эксплуатацию рудника Демирли
Компания «Бейз Металс» приостанавливает эксплуатацию рудника Демирли в Карабахе для проведения независимой международной экологической экспертизы, пишут армянские СМИ.
Обращение насчет экспертизы направлено армянской стороной в соответствующие структуры ООН и профильные международные организации.
Эти шаги вызваны «продолжающимся блокированием азербайджанскими экоактивистами Лачинской дороги», говорится в публикации.
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