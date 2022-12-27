Армяне прекратили эксплуатацию рудника Демирли

Компания «Бейз Металс» приостанавливает эксплуатацию рудника Демирли в Карабахе для проведения независимой международной экологической экспертизы, пишут армянские СМИ.

Обращение насчет экспертизы направлено армянской стороной в соответствующие структуры ООН и профильные международные организации.

Эти шаги вызваны «продолжающимся блокированием азербайджанскими экоактивистами Лачинской дороги», говорится в публикации.