Суд заочно арестовал экс-министра обороны Украины

Киевский апелляционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-министру обороны Украины Михаилу Ежелю, который согласовал Харьковские соглашения о продлении базирования в Крыму Черноморского флота РФ, сообщает пресс-служба офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в апреле 2010 года экс-министр по предварительному сговору с бывшим президентом, премьер-министром, министром юстиции и министром иностранных дел, в нарушение законодательства, без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства соответствующими органами и проведения обязательной правовой экспертизы согласовали проект без замечаний.