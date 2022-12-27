Зеленский обратился к парламенту Украины

«Мы помогли Европе и большинству стран мира почувствовать, что быть нейтральными сейчас – это быть, извините, безнравственными», – добавил он.

Президент Украины также заявил, что Киев помог Западу «снова найти себя и вернуться на глобальную арену», а Евросоюзу – «обрести настоящую субъектность и объединиться».

«Благодаря Украине мир поверил, что ценности дают силу. Поверил вслед за нашей борьбой. Мир убедился, что тирания проиграет. Вслед за нашей верой. Мир увидел, что свобода может стать победителем. Вслед за нашими достижениями на поле боя».

Зеленский также призвал поблагодарить защитников Украины: «Я хочу, чтобы мы поблагодарили наших воинов. Воинов! Наши воины, именно воины, украинские герои – не просто военнослужащие. Не просто солдаты и матросы, не просто сержанты и старшины, не просто офицеры и генералы. Воины – они надежды миллионов людей на жизнь. Они являются надеждой Европы на покой. Они являются надеждой мира, что время империй не вернуть. Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления», - подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что Украина идет к победе, о которой мечтали многие поколения наших людей.

Никто на фронте не поймет тех, кто, имея какой-либо политический вес или какую-либо властную позицию, будет пытаться вернуться к старой жизни. К жизни до 24 февраля. И если кто-то попытается сыграть против независимости Украины – политической, экономической или духовной независимости, наше государство будет отвечать мгновенно и жестко. Украина идет к победе, о которой мечтали поколения наших людей. Сейчас мечтают наши дети. Мечтали наши родители, дедушки. Все поколения со времен Богдана до национально-освободительной борьбы 20-го века. То, чего не достигли раньше, – будет у нас. Будет!», - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Трибунал по поводу преступлений против Украины обязательно заработает: «Трибунал по поводу преступления агрессии – это неотъемлемая часть политики нашего государства. Я уверен, что Трибунал заработает. Заработает и международный компенсационный механизм, который мы сейчас строим».