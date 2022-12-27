Лавров призвал «освободить новые территории России»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале заявил, что территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые якобы «вошли в состав России после референдумов», «должны быть освобождены».

«Я говорю, конечно, об их границах в составе Российской Федерации в соответствии с российской конституцией», - ответил Лавров на уточняющий вопрос, о каких границах четырех регионов идет речь.