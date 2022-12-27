Эксперт Минздрава призвал следить за питанием во время праздников

Страдающим заболеваниями печени и желчевыводящих путей следует уменьшить потребление пищи в праздничные дни. Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом в прямом эфире на официальной странице министерства в Instagram заявил гастроэнтеролог, специалист Министерства здравоохранения Эмин Мамедов.

«Период, когда наиболее часто проявляется желчнокаменная болезнь, – праздники. Если больной, страдающий желчнокаменной болезнью, в течение нескольких дней будет есть жирную пищу, которой нет в его ежедневном рационе, это сдвинет желчный камень, и болезнь обострится», - предупредил Мамедов.

Специалист сообщил, что увеличивается и количество обращений, связанных с алкогольным отравлением:

«Первый враг печени - алкоголь. Наряду с этим во время праздника следует контролировать потребление сладостей и газированных напитков. Людям с изжогой, желчнокаменной болезнью, а также перенесшим операцию за последние два-три месяца следует внимательно отнестись к питанию накануне праздника».

Эксперт отметил важность соблюдения правильного режима питания.

«Независимо от того, каков распорядок дня, время приема пищи должно быть одинаковым. Количество можно увеличить, но следует внимательно следить за временным интервалом», - сказал врач.

Эксперт добавил, что сладкое вызывает привыкание. Он порекомендовал употреблять сладости с низким содержанием сахара. И добавил, что сладкие напитки и фруктовые соки не содержат ничего питательного. Кроме того, они вызывают диабет, рак и заболевания сердечно-сосудистой системы:

«Люди с изжогой обычно предпочитают пить газированную воду. Это совершенно неправильный подход. Больные говорят, что наступает облегчение, но через несколько дней появляются боли. Если пить газированную воду в середине еды, процесс пищеварения замедляется. Желательно пить такую воду за два часа до или через два часа после еды».