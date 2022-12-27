Вучич призвал сербов в Косове разобрать баррикады

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов в частично признанном Косове разобрать баррикады.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

«(Вучич) предоставил содержание документов и заявлений, указал на всё то, что мы получим (в связи с гарантиями), и попросил наших сербов покинуть баррикады», - сказал он.

Ранее сообщалось, что сербы на севере Косова и Метохии возвели новые баррикады в Косовска-Митровице после объявления о приведении в боеготовность сил безопасности Косова.