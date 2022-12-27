Лавров: США заявили нам, что не хотят воевать с Россией
Россия «хотела бы разрешить ситуацию вокруг Украины как можно раньше», «защита мирных граждан и сохранение жизней солдат в приоритете», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, «США в контактах с Россией заявили, что не хотят и не будут напрямую воевать с РФ».
«США по дипканалам также объяснили России, что не планируют отправлять американских специалистов на Украину для управления системами Рatriot», - сказал Лавров.
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