Представители ОАО «Азерлотерея» присоединились к очередной широкомасштабной акции по озеленению, проводимой Министерством экологии и природных ресурсов в рамках осенней посадки деревьев под девизом «Зеленое наследие для будущего».

В акции, проведенной в поселке Мушфигабад города Баку, приняли участие представители ОАО «Азерлотерея», на площади в 4 гектара были высажены 3000 деревьев маслин, эльдарской сосны, олеандра, восточного платана, подходящих климату Апшеронского полуострова.

Основная цель таких акций, проводимых по всей стране, - путем пропаганды посадки деревьев способствовать охране природы, созданию здоровой экологической среды, сохранению зеленого наследия для следующего поколения, привлекая таким образом внимание молодого поколения к защите окружающей среды.