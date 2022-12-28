Стало известно, сколько иностранцы смогут проработать в Карабахе

Иностранцам, привлеченным к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, будет выдано разрешение на работу сроком на 2 года, следует из поправок в Миграционный кодекс, подписанный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Изменениями будет разрешено продление срока действия разрешения на работу в отношении иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, не более чем на 2 года.

Изменения будут действовать с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года.