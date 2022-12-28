Министр обороны Израиля заявил о повышении готовности к нападению на Иран

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что страна улучшила свою готовность к нападению на Иран, поясняя, что ведется подготовка к нанесению ударов по ядерным объектам. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В ходе выпускной церемонии для пилотов ВВС Ганц заявил, что однажды они могут принять участие в такой атаке.

«Вы можете через два-три года пересечь небо на восток и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся, при этом значительно повышая готовность в последние годы», - сказал Ганц.