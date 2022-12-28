Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 28 декабря 2022, 23:08

Не успел Дмитрий Медведев ошарашить мир своими прогнозами на следующий год, в которых фигурировали распад США и война между Францией и Германией, как получил жесткую отповедь из собственных рядов. Евгений Пригожин назвал ожидания заместителя секретаря Совбеза РФ «эротическими фантазиями». Буквально удар в спину в сложной геополитической ситуации.

Нужно заметить, Пригожин себе исключительно много позволяет не в первый раз. Собственно, его нынешний образ и строится на том, что его обладатель позволяет себе то, что не позволено другим. Тут и открытое признание в руководстве частными военными компаниями, что запрещено российским законодательством, и рекрутинг по исправительным колониям зэков безо всяких на то правовых оснований и вопреки решениям суда. И расстрелы за неповиновение в рядах контрактников и отправленных на фронт заключенных. А показательное убийство с помощью кувалды «вагнеровца» Евгения Нуждина, добровольно сдавшегося в плен, а потом оказавшегося в России, поразило даже повидавших многое ветеранов, повоевавших в азиатских пустынях и африканских джунглях. Перед Медведевым больно досталось начальнику Генштаба российской армии Сергею Герасимову. Его отхлестали обидными словами «вагнеровцы», участвующие в бесконечном штурме Бахмута: снявшись на фоне пустых снарядных ящиков и жалуясь на острый снарядный голод, они обвинили генерала в несоответствии своей должности и назвали лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Пригожин не только поддержал своих питомцев, но и приехал выразить им эту поддержку прямо на те позиции, где была сделана запись.

Смелость, с которой Евгений Пригожин позволяет себе критику не последних лиц в государстве, рассчитана на то, чтобы придать ему особый вес и авторитет в среде сторонников войны. Он должен подкрепляться особой успешностью действий «вагнеровцев» на фоне прочих подразделений, задействованных в войне. Правда, с успехами дела обстоят не здорово. На днях военные блогеры, прославляющие боевой путь ЧВК «Вагнер», радостно сообщили, что в Соледаре, расположенном севернее Бахмута, «музыканты», как еще называют «вагнеровцев», сумели «овладеть зданием школы, расположенной возле сельсовета», что несколько месяцев не удавалось сделать другим российским частям. В ситуации, когда в самом Бахмуте «соколы Пригожина» утратили позиции, занятые в последние недели, остается хвастаться вот такими достижениями: взятием отдельных зданий. Демонстративные визиты в Бахмут президента Зеленского и, позже, главы военной разведки Буданова показывают, насколько Евгений Пригожин провалил главную задачу, на которую получил карт-бланш, обвинив осенью военное руководство России в некомпетентности. Несмотря на колоссальные потери и конвейерный расход подкреплений, не только не удалось выйти на границы Донецкой области, «освободив» тем самым «ДНР», но и взять сколько-нибудь значительный населенный пункт с начала июля никак не получается.