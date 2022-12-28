Зарубежные блогеры распространили информацию об Анаре Мамедове, сыне бывшего министра транспорта Зии Мамедова. По сообщениям, Мамедов-младший располагает капиталом в 41 миллион фунтов стерлингов (85 миллионов манатов), которые находятся на счету компании, зарегистрированной на Виргинских островах.

По утверждению журналиста, компании Анара Мамедова принадлежит сеть «KFC-franchise», состоящая из 22 ресторанов на северо-западе Великобритании.

Сам экс-министр Зия Мамедов категорично опроверг все обвинения в адрес своего сына.

«Тот, кто написал о моем сыне подобное, должен вначале найти эти рестораны, - заявил экс-министр. – В случае, если найдет, то я подарю ему один. Такую ерунду пишут уже тридцать лет. У Анара нет ресторанов в Британии, это провокация, направленная лично против меня. Если вы верите в Аллаха, то знайте, что это неправда. Все мое имущество на виду. Ресторан невозможно спрятать. Это ложь и клевета!»