Иран призвал США не упускать момента

Иран не всегда будет открыт к восстановлению ядерного соглашения с западными странами, и однажды окно возможностей закроется, если США не изменят свою политику, сказал глава внешнеполитического ведомства страны Хоссейн Амир Абдоллахиан.

«Иран не будет держать окно для достижения соглашения вечно открытым. Окно открыто сегодня, но, если другие стороны, а именно США, не откажутся от лицемерия, неясно, будет ли оно открыто завтра. Если Запад продолжит нынешнее поведение, мы примем другой план», - сказал министр.