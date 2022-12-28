Германия окончательно распрощалась с российской нефтью

Почти вдвое сократившая потребление российского газа Германия готовится полностью отказаться от российской нефти, перекрыв последний канала поставок, не попавший под эмбарго ЕС.

Один из крупнейших в ФРГ НПЗ Шведт, обеспечивающий бензином Берлин и восточную часть страны, с января перестанет закупать нефть в России по трубопроводу «Дружба».

Завод, который до войны принадлежал «Роснефти», а затем был национализирован и передан под контроль национального энергорегулятора, «провел подготовку к отказу от российских баррелей в последние месяцы, подчеркнули в министерстве.

НПЗ продолжит работать с «комфортной загрузкой» благодаря партии нефти, которые будут поступать через польский порт Гданьск.

Кроме того, Германия в январе начнет получать по «Дружбе» нефть из Казахстана, рассказали Reuters источники в отрасли. По их словам, Казахстан планирует в январе поставить 20 тысяч тонн нефти сорта KEBCO Blend с месторождения Карачаганак, а за первый квартал отправит в Германию 300 тысяч тонн. По итогам года поставки могут составить 1,2 млн тонн.