Ультиматум Лаврова: никаких переговоров на основе «формулы мира» Зеленского

Россия не будет вести переговоры с Украиной на основе «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским, он на таких условиях при помощи Запада хочет добиться вывода российских войск, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.

«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск из... Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — сказал Лавров.