Ультиматум Лаврова: никаких переговоров на основе «формулы мира» Зеленского
Россия не будет вести переговоры с Украиной на основе «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским, он на таких условиях при помощи Запада хочет добиться вывода российских войск, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ.
«Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск из... Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы» и т.п. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем», — сказал Лавров.
Лавров также обвинил Владимира Зеленского в прекращении начавшегося в феврале российско-украинского переговорного процесса «по указке англосаксов». При этом, по словам российского дипломата, несколько раундов переговоров продемонстрировали возможность заключения «взаимоприемлемых договоренностей».
«Формула мира» была озвучена президентом Украины в ноябре на саммите G20 в Индонезии. Она предполагает десять шагов: обеспечение радиационной и ядерной безопасности Украины, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и полное прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксацию окончания войны.