Глава разведки Украины: война против россиян в тупике...

Война в Украине в настоящий момент застопорилась: ни Украине, ни России не удается осуществить значительных прорывов, считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По мнению Буданова, Россия сейчас “в полном тупике”, неся чрезвычайно высокие потери, и Кремль уже принял решение объявить об очередной волне мобилизации. Однако, добавляет он, украинской армии на многих направлениях по-прежнему не хватает ресурсов для дальнейшего продвижения вперед.

"Мы не можем нанести им поражение на всех направлениях в полном объеме. Но и они тоже не могут. Мы очень сильно ждем новых поставок вооружений, а также поступления более продвинутых типов вооружения", - сказал Буданов.

Ранее в этом месяце главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный заявил, что для достижения успеха в войне необходимо значительно больше вооружения, чем предоставляют сейчас партнеры Украины, напоминает BBC.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но я не могу сделать это с двумя бригадами. Я получаю то, что получаю, но меньше, чем мне нужно", - сказал Залужный в интервью журналу Economist.

В Киеве признают, что тех объемов и номенклатуры вооружения, которые предоставляют Украине ее партнеры, и в первую очередь, США, недостаточно для перелома в войне.