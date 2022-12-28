Акифу Човдарову вернули конфискованное имущество

Бакинский апелляционный суд принял решение вернуть имущество, конфискованное в связи с уголовным делом бывшего начальника Главного управления безопасности в энергетической и транспортной сферах ныне упраздненного Министерства национальной безопасности генерал-майора Акифа Човдарова. Об этом сообщает АПА.

Судейская коллегия под председательством судьи Габиля Мамедова решила, что конфискованное по приговору Бакинского военного суда имущество должно быть возвращено его владельцам.

Агентство отмечает, что конфискованное имущество, рыночная стоимость которого оценивается примерно в 30 миллионов манатов, принадлежит членам семьи Акифа Човдарова.