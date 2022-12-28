28 декабря – в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и в канун наступления Нового года, на Аллее Гейдара Алиева в Евлахе состоялся грандиозный праздничный гала-концерт.

Как сообщает haqqin.az, в праздничном мероприятии приняли участие сотрудники научных и образовательных учреждений района, представители местной исполнительной власти, молодежь, ветераны, представители общественности.