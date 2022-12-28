Грандиозный праздничный концерт в Евлахе накануне
28 декабря – в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и в канун наступления Нового года, на Аллее Гейдара Алиева в Евлахе состоялся грандиозный праздничный гала-концерт.
Как сообщает haqqin.az, в праздничном мероприятии приняли участие сотрудники научных и образовательных учреждений района, представители местной исполнительной власти, молодежь, ветераны, представители общественности.
Праздничное мероприятие, пронизанное атмосферой единения всех азербайджанцев мира, сплоченных национальными идеями великого Гейдара Алиева и воодушевленных, героической Победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, длилось почти два часа.
Тысячи жителей Евлаха бурными овациями встречали известных певцов Нушабу Алескерли, Нихада Мелика, Керима, Нармину Керимбекову, Ахмеда Мустафаева, Мехрибан, Рубаила Азимова, а также выступление танцевальной группы. Гала-концерт в Евлахе завершился зрелищным фейерверком.