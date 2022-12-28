Согласно сообщению Минобороны, введенный в эксплуатацию пункт размещения подразделения в подчинении Военной полиции был построен силами и средствами строительного батальона Минобороны с учетом современных стандартов.

Штабные, административные и служебные помещения в пункте размещения обеспечены централизованной системой отопления, необходимой мебелью и оборудованием, подведены световые, водопроводные линии и коммуникации. На территории проведены работы по благоустройству. Здесь предусмотрены оружейная, казарма, столовая, банно-санитарный узел, отопительные печи и автопарк.

Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев посетили введенные в эксплуатацию объединенные склады в Кельбаджарском районе.