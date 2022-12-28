Новые военные объекты в Кельбаджаре фото
Заместитель министра обороны – начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов осмотрел новую военную инфраструктуру в Кельбаджарском районе.
Согласно сообщению Минобороны, введенный в эксплуатацию пункт размещения подразделения в подчинении Военной полиции был построен силами и средствами строительного батальона Минобороны с учетом современных стандартов.
Штабные, административные и служебные помещения в пункте размещения обеспечены централизованной системой отопления, необходимой мебелью и оборудованием, подведены световые, водопроводные линии и коммуникации. На территории проведены работы по благоустройству. Здесь предусмотрены оружейная, казарма, столовая, банно-санитарный узел, отопительные печи и автопарк.
Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев посетили введенные в эксплуатацию объединенные склады в Кельбаджарском районе.
Было доложено, что посредством объединенных складов будет осуществляться бесперебойное обеспечение и снабжение всех подразделений азербайджанской армии, дислоцированных в Кельбаджарском и Лачинском районе. Предусмотренные здесь здание штаба, казарма, административные и служебные помещения полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Для бесперебойного электроснабжения установлены генераторы. На территории проведены работы по благоустройству, посажены деревья.
На территории построен гостевой дом, комнаты отдыха в котором оснащены всей необходимой современной мебелью и оборудованием