Эльмира Абдуллаева доставляла для мафии 50 миллиардов фальшивых долларов из Ливана громкое дело
Правоохранительные органы Турции завершили расследование дела об организованной преступной группе, занимавшейся изготовлением и реализацией фальшивой валюты.
В ходе следствия один из членов преступной группы заявил, что было изготовлено 50 миллиардов (!) долларов в фальшивых банкнотах.
В Турцию они попали из Ливана. Помимо этого, часть фальшивых денег была реализована в Иране.
В числе задержанных турецкими правоохранительными органами была также гражданка Азербайджана, выполнявшая функции курьера.
По сообщениям турецких СМИ, операция по задержанию членов преступной группы началась еще в прошлом году и проводилась в Анкаре и ряде других городов Турции. Всего по данному уголовному делу проходит 71 человек.
Согласно обвинительному заключению, преступники поставили на конвейер производство и распространение поддельных евро, лир, а также долларов. Так, фальшивая лира продавалась за 30 процентов от эквивалента настоящей турецкой валюты, за поддельный доллар просили чуть больше - 40 процентов.
Разоблачить группу фальшивомонетчиков позволила информация, переданная в управление полиции Анкары по борьбе с финансовыми преступлениями, внедренным в банду тайным агентом полиции с инициалами Т.Е. В частности, этот агент встретился с неким Таджеттином Шахином, который сообщил Т.Е. о наличии 50 миллиардов долларов в поддельных банкнотах.
«Это так называемые «близнецы долларов», - рассказал он Т.Е. – Они настолько совершенны, что их не распознают даже счетчики банкнот. Фальшивки делали в Ливане и самолетом перевозились в Турцию».
На основании полученных оперативных данных полиция приступила к спецоперации, которая длилась в общей сложности пять месяцев. Вначале был арестован уже упомянутый Таджеттин Шахин, позднее были задержаны все преступники.
В ходе следствия один из преступников, Энсари Варлык, согласился дать признательные показания, рассказав, что в Турцию фальшивую валюту привозили из Ливана, а продавали ее в основном в Ираке и Иране.
Среди обвиняемых была 61-летняя Эльмира Абдуллаева, гражданка Азербайджана, «работавшая» в группе курьером. Как стало известно, 23 мая 2021 года Абдуллаева, находившаяся под тайным наблюдением полиции, вылетела из Баку в Стамбул, а уже 3 июня была арестована в одном из отелей в стамбульском районе Аксарай. При обыске у нее были обнаружены авиабилет в Тегеран и 5 000 фальшивых долларов.
При аресте Абдуллаева все отрицала, заявив полицейским, что о происхождении фальшивой валюты ничего не знает.
Против нее было возбуждено уголовное дело.
Согласно тексту обвинительного заключения, преступная группа переправляла фальшивую валюту не только в Иран и Ирак, но и в ряд стран Европы. При обыске дома одного из задержанных по имени Юксель Дженгиз полиция обнаружила разнообразное техническое оборудование, а также материалы для печатания фальшивых денег.