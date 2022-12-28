Отдел информации 10:06

Правоохранительные органы Турции завершили расследование дела об организованной преступной группе, занимавшейся изготовлением и реализацией фальшивой валюты. В ходе следствия один из членов преступной группы заявил, что было изготовлено 50 миллиардов (!) долларов в фальшивых банкнотах. В Турцию они попали из Ливана. Помимо этого, часть фальшивых денег была реализована в Иране. В числе задержанных турецкими правоохранительными органами была также гражданка Азербайджана, выполнявшая функции курьера.

По сообщениям турецких СМИ, операция по задержанию членов преступной группы началась еще в прошлом году и проводилась в Анкаре и ряде других городов Турции. Всего по данному уголовному делу проходит 71 человек. Согласно обвинительному заключению, преступники поставили на конвейер производство и распространение поддельных евро, лир, а также долларов. Так, фальшивая лира продавалась за 30 процентов от эквивалента настоящей турецкой валюты, за поддельный доллар просили чуть больше - 40 процентов. Разоблачить группу фальшивомонетчиков позволила информация, переданная в управление полиции Анкары по борьбе с финансовыми преступлениями, внедренным в банду тайным агентом полиции с инициалами Т.Е. В частности, этот агент встретился с неким Таджеттином Шахином, который сообщил Т.Е. о наличии 50 миллиардов долларов в поддельных банкнотах.