Kontakt и в этот раз отметил Новый год с детьми из приюта «Женщины и дети»

10:12

Сеть магазинов Kontakt продолжает радовать в канун Нового года.

Радующая сеть и в этот раз не забыла о юных воспитанниках приюта «Женщины и дети». Так, сеть организовала для них новогодний утренник.

Аниматоры, Дед Мороз, Снегурочка, мастер фейс-арта смогли создать для детей настоящий волшебный мир и подарили им незабываемую праздничную радость. Также дети, собравшись за праздничным столом, насладились интересными шоу-программами, продолжили веселье танцами.

Сотрудники сети магазинов Kontakt пожертвовали всю выручку с благотворительной ярмарки, где продавались продукции ручной работы.

«Сегодня мы повеселились вместе с детьми. Мы счастливы, что смогли хоть немного порадовать малышей и благодарны всем, кто был с нами», - сказала Кямаля Мамедли, специалист по связям с общественностью сети.