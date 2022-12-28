Kontakt и в этот раз отметил Новый год с детьми из приюта «Женщины и дети»
Сеть магазинов Kontakt продолжает радовать в канун Нового года.
Радующая сеть и в этот раз не забыла о юных воспитанниках приюта «Женщины и дети». Так, сеть организовала для них новогодний утренник.
Аниматоры, Дед Мороз, Снегурочка, мастер фейс-арта смогли создать для детей настоящий волшебный мир и подарили им незабываемую праздничную радость. Также дети, собравшись за праздничным столом, насладились интересными шоу-программами, продолжили веселье танцами.
Сотрудники сети магазинов Kontakt пожертвовали всю выручку с благотворительной ярмарки, где продавались продукции ручной работы.
«Сегодня мы повеселились вместе с детьми. Мы счастливы, что смогли хоть немного порадовать малышей и благодарны всем, кто был с нами», - сказала Кямаля Мамедли, специалист по связям с общественностью сети.
Сеть поздравляет народ Азербайджана с наступающим Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом!