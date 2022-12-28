В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову

30 ноября депутаты горсовета Одессы проголосовали за демонтаж и перенос памятника Екатерине II и ее сподвижникам (памятник основателям Одессы), а также монумента Суворову. В начале ноября за перенос памятника проголосовали жители города.

"Сегодня произошло действительно историческое событие. Наконец, памятник российской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован", - заявил Марченко.

После нападения России на Украину украинские города начали избавляться не только от советских названий и памятников, что они делали в довоенные годы, но и вообще от названий и памятников, связанных с Россией.

"Каждый, кто присоединился к этому процессу, показал, что когда мы объединены общей целью, обязательно ее достигаем", - отметил Марченко.

Памятник императрице Екатерине II, распоряжением которой в 1794 году была основана Одесса, и ее сподвижникам по проекту архитектора Юрия Дмитриенко был поставлен в 1900 году, а после революции, в 1920 году, демонтирован. Его восстановили только в 2007 году.