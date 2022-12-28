Украинские телеграм-каналы сообщают, что над Киевом сбили ракету. Официально об этом не сообщалось. В администрации города подтвердили работу ПВО, призвав жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Российская ракета также сбита над Сумской областью, заявили в Одесской областной администрации со ссылкой на оперативное командование «Север».

Кроме того, сообщается о работе ПВО в Одесской и Житомирской областях.