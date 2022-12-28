По всей Украине воздушная тревога. В Киеве взрывы обновлено 10:47
Украинские телеграм-каналы сообщают, что над Киевом сбили ракету. Официально об этом не сообщалось. В администрации города подтвердили работу ПВО, призвав жителей сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.
Российская ракета также сбита над Сумской областью, заявили в Одесской областной администрации со ссылкой на оперативное командование «Север».
Кроме того, сообщается о работе ПВО в Одесской и Житомирской областях.
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Воздушную тревогу объявили утром в четверг, 29 декабря, во всех областях Украины, кроме западных. Позже сигналы тревоги прозвучали по всей Украине.
В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя. "Готовность к пуску 16 "Калибров", - говорится в сообщении.
В Киеве и области во время масштабной воздушной тревоги прогремели взрывы. По информации местных жителей, взрывы были слышны в разных районах столицы. Предварительно, над областью сработала система противовоздушной обороны. Военная администрация и власти Киева пока не комментировали эту информацию.