Лавров о подписании Баку и Ереваном мирного договора

Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу (подписания мирного договора - ред.) - в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью МИА «Россия сегодня», отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия, что в ближайшие месяцы Армения и Азербайджан подпишут мирный договор, и будет ли в нем прописан статус Карабаха.

«Данный вопрос логичнее адресовать переговаривающимся сторонам, т.е. Баку и Еревану. Именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора», - сказал глава российского МИД.