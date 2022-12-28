Фариз Рзаев приехал в Израиль, чтобы открыть посольство Азербайджана

По словам Фариза Рзаева, "с открытием диппредставительства в отношениях двух стран откроются практически безграничные возможности".

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев прибыл в Израиль с официальным визитом. Израильские СМИ сообщают, что в центре внимания переговоров высокопоставленного дипломата будет практическая подготовка к открытию азербайджанского посольства.

Решение об открытии посольства в Израиле было принято в ноябре 2022 года парламентом Азербайджана, затем соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев. Этот шаг - повышение уровня дипломатических отношений между странами и публичности этих отношений. Создание посольства позволит расширить взаимодействие двух стран и откроет новые каналы для сотрудничества в экономике, туризме, культуре, научных исследованиях и многих других областях.

Фариз Рзаев отметил, что "союз двух стран - это настоящее чудо, потому что он основан не только на общих интересах, но и на общей истории двух народов, живущих бок о бок более тысячи лет".

В программе визита замглавы МИД Азербайджана в Израиль осмотр возможных объектов для размещения посольства, встреча с бывшим главой "Моссада" Тамиром Пардо. Кроме того, Фариз Рзаев проведет встречи с представителями МИД Израиля.

Фариз Рзаев также хочет навестить свою школьную учительницу, которая репатриировалась и проживает в Израиле.