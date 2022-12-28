По Лачинской дороге проехали 15 машин миротворцев о развитии ситуации; обновлено 18:45
По Лачинской дороге, проходящей через город Шуша, сегодня беспрепятственно проехали 15 автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту.
Таким образом, публикации армянских СМИ о том, что азербайджанские активисты якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают транспортные средства, представляют собой фейки.
* * * 11:05
Уже 18-й день на дороге Ханкенди - Лачин продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Участников акции обеспечили всем необходимым. Каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.
Активисты начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана, затем были озвучены патриотические песни.
Несмотря на морозную погоду, экоактивисты, не мешая движению в обоих направлениях, демонстрируют плакаты, скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках. Требования участников акции остаются неизменными.
Также по дороге свободно проехали гражданские автомобили, принадлежащие российскому миротворческому контингенту.
В частности, 4 легковых автомобиля миротворцев проехали с направления Ханкенди в сторону Лачина. Были созданы условия для их беспрепятственного проезда через территорию проведения акции.