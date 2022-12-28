18:45

По Лачинской дороге, проходящей через город Шуша, сегодня беспрепятственно проехали 15 автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту. Таким образом, публикации армянских СМИ о том, что азербайджанские активисты якобы перекрыли Лачинскую дорогу и не пропускают транспортные средства, представляют собой фейки.

* * * 11:05 Уже 18-й день на дороге Ханкенди - Лачин продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Участников акции обеспечили всем необходимым. Каких-либо инцидентов в течение ночи зафиксировано не было.