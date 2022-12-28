В Турции сообщили о создании ракеты дальностью 3 000 км

Турция создала собственную баллистическую ракету дальностью 3 тыс. км, передает телеканал TGRT со ссылкой на отставного корпусного генерала турецких ВВС Эрдогана Каракуша.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на днях сообщил о необходимости увеличения дальности первой турецкой баллистической ракеты («Тайфун»). Турецкий оборонпром создал и успешно испытал баллистическую ракету с дальностью 3 тыс. км», - сказал он.

Официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих слова отставного турецкого генерала, пока не последовало. Эксперты не исключают, что Каракуш имеет в виду ракету CENK, о которой недавно обмолвился Эрдоган, но не привел подробностей.