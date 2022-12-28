Минздрав о ввозе смертельно опасного детского лекарства в Азербайджан

Сироп индийского производства Doc-1 Max, который стал причиной смерти 18 детей в Узбекистане, зарегистрирован в Азербайджане, но не импортирован в страну, сообщили haqqin.az в Центре аналитической экспертизы.

Как сообщили в Центре, в ходе лабораторных исследований в Узбекистане в лекарственном средстве Doc-1 Max, используемом для лечения ОРВИ (острых респираторных вирусных инфекций), было обнаружено токсичное вещество этиленгликоль: «этиленгликоль и диэтиленгликоль используются в фармацевтике в микроскопических дозах. Указанные вещества в основном применяются при производстве взрывчатых веществ, антифризов, очистителей стекол, некоторых видов пластмассовых материалов. В составе сиропа, зарегистрированного в Азербайджане, в качестве вспомогательного вещества использовано не токсичное вещество этиленгликоль, а безопасный пропиленгликоль. В целом детские сиропы, содержащие в составе этиленгликоль и диэтиленгликоль, в Азербайджане не зарегистрированы», - сообщили в центре.

Отметим, что Минздрав Узбекистана сообщил о гибели 18 детей от препарата от гриппа и простуды производства индийской компании Marion Biotech Pvt Ltd. В заявлении ведомства было сказано, что одна партия сиропа под названием "doc-1 max" содержит этиленгликоль, токсичное вещество. Дети умерли после употребления сиропа с симптомами острой респираторной инфекции. Однако до сих пор полностью не установлено, было ли причиной смерти токсичное вещество или передозировка лекарства. Препарат принял 21 ребенок младше 6 лет, троих из них удалось спасти. В Узбекистане Doc-1 Max продавался без рецепта. Между тем данный препарат запрещен в соседнем Кыргызстане.

До этого подобный трагический случай произошел в Гамбии, где скончались как минимум 70 детей. Базирующаяся в Нью-Дели компания Maiden Pharmaceuticals Ltd и правительство Индии отрицают утверждения об опасности лекарства.