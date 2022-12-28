МЧС переходит на усиленный режим работы

В связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана будет работать в усиленном режиме, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

В соответствии с приказом, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан, быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, оперативному устранению их возможных последствий, соответствующим структурным подразделениям и учреждениям министерства были даны соответствующие поручения.