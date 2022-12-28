Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и руководящий состав министерства побывали в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Минобороны, глава Генштаба встретился с командным составом воинского объединения и довел до сведения личного состава поручения министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Было поручено уделить особое внимание профессионализму личного состава и боеготовности войск, повысить интенсивность учений, в том числе полевых занятий.

На встрече с личным составом, несущим дежурство на боевых позициях, Велиев высоко оценил боевую и морально-психологическую готовность военнослужащих.

Затем руководитель Генштаба посетил несколько воинских частей, в том числе воинскую часть коммандос, а также встретился с военнослужащими, несущими службу в Шуше.

Он ознакомился с условиями, созданными в воинских частях для личного состава, дал поручения по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию высокого уровня боевой готовности.

На встречах с личным составом глава Генштаба рассказал о достижениях в рамках реформ в армии, проводимых под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и отметил, что благодаря проведенным мероприятиям значительно возросли оперативные и боевые возможности азербайджанской армии.

Первый замминистра обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению качества проводимых учений и занятий, направленных на поддержание неизменно высокого уровня тактико-специальной подготовки и профессионализма личного состава, а также широкому применению обретенного боевого опыта на учениях, которые пройдут в следующем году.

Пообедав с личным составом, начальник Генштаба поинтересовался нуждами военнослужащих и от имени руководства Минобороны поздравил их с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.