В канун Нового года Фонд Nargis и Банк Республика порадовали малообеспеченные семьи

Так, в рамках акции зарегистрированные Фондом малоимущие семьи, проживающие в Баку и близлежащих населенных пунктах, были обеспечены продуктами питания на один месяц.

В преддверии Нового года Фонд Nargis при поддержке Банка Республика, одного из ведущих банков Азербайджана, регулярно реализующий социальные проекты в стране, провел очередную благотворительную акцию.

Основная цель акции, которая проводится под девизом "Праздник ярче вместе" – поддержать малообеспеченные семьи перед Новым годом, создать праздничное настроение в их домах.

Фонд Nargis основан Ульвией Махмуд в 2012 году с целью продолжения благотворительных традиций в Азербайджане и ведет свою деятельность с 2013 года. При поддержке Фонда сотни детей с тяжелыми заболеваниями, проживающих в разных уголках Азербайджана, получили надлежащую медицинскую помощь. При этом Фонд реализует различные социальные проекты, в том числе благотворительные акции для поддержки малообеспеченных семей.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен крупнейший финансовый институт Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне В3 с прогнозом "Позитивный" от агентства Moody’s.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.