Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку

«Учитывая мнение членов семьи, общественности и адвокатов, Бахтияр Гаджиев официально и фактически прекратил голодовку. В настоящее время его здоровье в норме, он начал питаться под наблюдением врача», - сказал адвокат.

Отметим, что Бахтияр Гаджиев был арестован 9 декабря за хулиганство и неуважение к суду. Сообщается, что его задержали за конфликт с журналисткой Ульвией Аловлу. Адвокаты сообщали, что Гаджиев голодает уже две недели.

Сегодня в Хатаинском районном суде будет рассмотрено ходатайство об избрании в отношении Бахтияра Гаджиева меры пресечения в виде домашнего ареста.