Захарова: ОДКБ была бы готова отправить в Армению мониторинговую миссию

Если Армения рассчитывает на помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), то при наличии интереса армянской стороны в организации были бы готовы направить туда мониторинговую миссию, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что Россия в своей посреднической миссии учитывает союзнические отношения с Арменией и Азербайджаном.

«Москва опирается на весь комплекс трехсторонних договоренностей высшего уровня, которые являются фундаментом для нормализации отношений между Ереваном и Баку», - сказала Захарова.