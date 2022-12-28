Что изменилось в сфере образования в 2022 году?

Конец года, а значит, время подводить итоги. Сегодня мы решили подвести итоги в сфере образования и выяснить, что изменилось за 2022 год и чем он отличался от предыдущего года для учащихся и сотрудников данной сферы. Также в 2021-2022 учебном году произошли важные реформы в сфере образования.

Итак, начнем:

- Указом президента Азербайджана Министерство образования было переименовано в Министерство науки и образования, ряд учреждений НАНА передан в ведение министерства, планируется создание 2 новых агентств при министерстве.

- Началось обучение в освобожденной от оккупации сельской школе Агалы Зангиланского района.

- Состоялась сертификация 11 211 педагогов, которую успешно прошел 8 751 учитель. Заработная плата 3 127 учителей увеличилась на 35%, 5 624 учителей - на 10%.

- По результатам конкурсов, проведенных в 2022 году в рамках «Государственной программы по обучению молодежи в престижных вузах зарубежных стран на 2022-2026 годы», 353 человека получили право обучаться в 111 вузах 18 стран мира (80 - по степени бакалавра, 273 студента - по степени магистра).

- Осуществлен электронный прием в дошкольные образовательные учреждения, подведомственные Министерству науки и образования, поставлено на учет в детские сады более 20 000 детей.

- Набор воспитателей-педагогов в дошкольные образовательные учреждения осуществлялся централизованно.

- Создано и начало работу 12 региональных управлений при Министерстве науки и образования.

- В 2022-2023 учебном году звание студента получили 48 780 человек. Это на 11,3 процента больше, чем в прошлом учебном году, когда показатель составлял 43 828 человек.

- В общей сложности 4 331 учебное заведение по стране получило доступ к Азербайджанской образовательной сети (ATN) и сети Интернет. В прошлом году это число составляло 3 790 учебных заведений.

- До конца 2022-2023 учебного года планируется раздать школам дополнительно 43 350 компьютеров. В 2021 календарном году было роздано 20 000 компьютеров.

- Азербайджанские школьники завоевали в общей сложности 72 медали на международных олимпиадах и соревнованиях. В 2021 году число медалей составило 55.

- В 2022 году проект «Цифровые навыки» охватил 300 000 учащихся в 418 школах, расположенных в 48 городах и районах страны. В прошлом году проектом было охвачено более 190 000 учащихся в 250 школах.

- В 2022 году проект STEAM охватил 318 общеобразовательных школ и 19 центров STEAM. Всего в STEAM-образовании задействовано около 135 000 студентов. В 2021 году проект охватил 302 общеобразовательных заведений и 10 центров STEAM. Всего в STEAM-образовании было задействовано около 91 000 студентов. Также впервые фестиваль STEAM был организован на международном уровне.

- В 2022 календарном году было объявлено о 13 280 вакансиях на позицию учителей. В прошлом году этот показатель составлял 12 154 вакансии.

- 1 098 членов семей шехидов, военнослужащих, ветеранов и участников войны обеспечены работой в учреждениях Министерства науки и образования.

- В 2022 году поступило 93,5 тыс. заявлений для приема в профессиональные учебные заведения, звание студента получили 19 043 человека. По сравнению с прошлым годом число принятых лиц увеличилось на 14%. В прошлом году звание студента получили 16 594 человека.

- В 2022-2023 учебном году 8 учреждений профессионального образования, действующих в 5 регионах, приняли учащихся по 17 специальностям и 820 человек получили звание студента. В настоящее время по республике на уровне высшего технического профессионального образования обучаются 1 466 студентов.

- На 2022-2023 учебный год в высших и средних учебных заведениях обучаются около 8 900 иностранцев и лиц без гражданства из 110 стран мира. Это означает увеличение на 20% по сравнению с прошлым годом (7 332 человека) и увеличение на 103% по сравнению с 2015/16 учебным годом (4 326 человек).

- В 2022-2023 учебном году 211 студентов получили право на обучение в 44 вузах семи стран мира в рамках Межправительственной стипендиальной программы. В 2021-2022 учебном году в общей сложности около 200 студентов получили право на обучение в 41 вузе шести стран мира.

- В 2022 году более 10 000 студентов воспользовались студенческими кредитами на образование.

- В 2022 году введены в эксплуатацию 23 новые школы и 30 модульных школ. Функционируют 682 школы, капитально отремонтированы 87 школ.

- В текущем учебном году 2 555 студентов обучаются в бакалавриате и 782 студента в магистратуре в группах SABAH.

- В 2022 году учреждениям профессионального образования передано 1150 компьютеров.

- 17 учреждений профессионального образования и 9 291 учащийся в 2022 году обеспечены высокоскоростным оптоволоконным интернетом.