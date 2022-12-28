Компания «Samsung», один из мировых лидеров технологического рынка, недавно провела торжественное открытие официального магазина в самом центре столицы, рядом с садом имени Хагани (Молоканский сад).

На открытии магазина, где представлена инновационная продукция бренда, приняли участие глава компании Samsung Electronics Caucasus Company Мин Хуан, партнеры компании, представители СМИ, инфлюенсеры и другие любители Samsung. На мероприятии первых посетителей ждала музыкально-танцевальная программа, различные конкурсы, вкусный фуршет и специальные предложения. Победители конкурсов получили ценные девайсы, такие как смартфон «Galaxy Z Flip 4», смарт-часы «Galaxy Watch 5 Pro» и наушники «Galaxy Buds 2 Pro» от Samsung.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОДНОМУ АДРЕСУ:

На первом этаже современного двухэтажного магазина «Samsung» посетителей встречает широкий ассортимент смартфонов, телевизоров, мониторов и бытовой техники. А на минус первом этаже находится официальный сервисный центр. Также здесь клиентам предоставляется возможность приобретать товары в рассрочку.

Отметим, что в магазине по случаю открытия посетителей ждут специальные предложения. Торопитесь посетить официальный магазин «Samsung», чтобы ознакомиться с инновационными технологиями и воспользоваться предложениями.

Адрес: ул Узеира Гаджибекова 2А, рядом с садом имени Хагани (Молоканский сад).

Напомним, «Samsung» уже 16 лет работает в нашей стране. На протяжении многих лет компания ставила выше всего пожелания и интересы потребителей, а также предоставляла им самые полезные и нужные инновационные решения.