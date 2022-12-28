Первый сайт госорганов Нахчывана переведен в зону gov.az

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана принимает соответствующие меры по регистрации сайтов государственных органов Нахчыванской Автономной Республики в зоне gov.az, говорится в сообщении Госслужбы.

Первоначально сотрудниками структуры был проведен соответствующий анализ с целью переноса официальной web-страницы Министерства связи и новых технологий Нахчыванской АР (nmincom.gov.az) в доменную зону gov.az. После проведения проверок сайта был обеспечен его перенос в зону.

Официальные web-страницы 11 государственных учреждений НАР были обновлены программистами Министерства связи и новых технологий Нахчывана. После проведения проверок планируется перенос в доменную зону gov.az сайтов Кабинета Министров (nnk.gov.az), Верховного суда (nsupremecourt.gov.az), Центральной избирательной комиссии (nmsk.gov.az), Министерства экологии и природных ресурсов ( neco.gov.az), Министерства сельского хозяйства (nagro.gov.az), Государственной службы энергетики (nminenergy.gov.az), Государственного экзаменационного центра (ndim.gov.az).