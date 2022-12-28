Экс-министра обороны Армении оставили под арестом

Антикоррупционный суд в Армении отказался выпустить экс-министра обороны Давида Тонояна из-под ареста, сообщил его адвокат Сергей Ованнисян. Суд оставил меру пресечения в отношении Тонояна неизменной.

По словам юриста, защита подала ходатайство об освобождении бывшего главы Минобороны под залог. Тоноян предлагал заложить квартиру, полученную от государства в период пребывания на министерском посту. Недвижимость оценивалась в 35 млн драмов (около 85 тыс. долларов).

Отказ освободить экс-министра суд мотивировал тем, что Тоноян на свободе может оказать давление на свидетелей.

Тоноян обвиняется в злоупотреблениях при поставке боеприпасов. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, экс-глава управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян и участвовавший в оружейных сделках бизнесмен Давид Галстян.

Следствие обвиняет их в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн. Обвиняемые не признают своей вины.