Новый ответ Москвы Еревану

Критика российского миротворческого контингента в контексте обстановки на Лачинской дороге неприемлема, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо», - сказала она.

«Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки «на земле». Никакие публичные нападки делу не помогают. Может ли кто-то ответственно сказать, что без миротворцев было бы лучше? Ответ очевиден. Работаем для того, чтобы ситуация эта была улучшена», - отметила Захарова.

Отметим, что ранее в четверг, 22 декабря, на заседании правительства премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент, временно размещенный в Карабахском регионе Азербайджана, не выполняет свою миссию.