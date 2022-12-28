Захарова говорит, что Армению никуда не приглашали
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала домыслами разговоры о том, что РФ принуждает Армению присоединиться к Союзному государству России и Беларуси.
«Интересно, на кого ссылаются люди, когда утверждают подобное, на какие факты ссылаются, и есть ли вообще какие-то факты? Как происходило принуждение – в дружеской обстановке, за бокалом красного вина или жестко происходило это принуждение? Это надо понять. Должны быть хоть какие-то факты. Если люди делают подобные заявления, не предоставляя факты, и причем конкретно упоминают страну, будьте добры, подкрепите это фактами», - сказала Захарова.