Кремль о посредничестве между Баку и Ереваном

Россия обеспокоена ситуацией на Лачинской дороге, напряженностью в регионе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 декабря детально обсудили тему Лачинской дороги (на полях неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге - ред.).

«Москва намерена продолжать посреднические усилия между Арменией и Азербайджаном, основываясь на трехсторонних договоренностях. Российская сторона будет продолжать свою работу и свои усилия как в контактах с Ереваном, так и в контактах с Баку», - отметил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что для предоставления российским миротворцам, размещенным в Карабахе, мандата ООН, а также возможного привлечения международных сил необходимо согласие и Азербайджана, и Армении.