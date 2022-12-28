В Минздраве успокоили: Опасного препарата нет в Азербайджане

В Азербайджане никогда не проходил регистрацию лекарственный препарат под названием «Метотрекс», и никаких обращений по этому поводу не было, заявили haqqin.az в Центре аналитической экспертизы.

Всемирная организация здравоохранения в связи с обнаружением в производственной партии используемого для лечения онкологических заболеваний лекарственного средства «Метотрекс» (метотрексат), предназначенного для Йемена и Ливана, опасной бактерии Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), которая может нанести серьезный вред здоровью пациента, призвала тщательно проверять качество каждой партии указанного лекарственного средства.

ВОЗ полагает, что данный препарат может поставляться в другие страны по «серым» каналам.