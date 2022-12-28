Взаимодействие Турции и Азербайджана не должно нарушать баланс сил в регионе, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, у каждой страны есть суверенное право развивать военное и военно-техническое сотрудничество с другими государствами.

«При этом мы регулярно доводим до партнеров в регионе тезис о том, что такое взаимодействие не должно быть направлено против третьих стран и не должно нарушать сложившийся баланс сил в Закавказье. Это в равной степени относится к отношениям Турции и Азербайджана», - сказала Захарова.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поставлена цель – до 2025 года поднять уровень азербайджанской армии до уровня ВС Турции.