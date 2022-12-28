WSJ: Санкции обвалили экспорт российской нефти
Экспорт нефти из России обвалился на 22% в декабре из-за западных санкций и теплой погоды, которая отразилась на спросе на топливо, сообщает The Insider со ссылкой на The Wall Street Journal, которое приводит данные аналитического агентства Kpler.
По оценкам агентства, в декабре морской экспорт упал до 2,5 млн баррелей нефти в сутки, а среди стран у России осталось только четыре партнера: Индия, Китай, Турция и Болгария, для которой власти западных стран сделали временное исключение.
«Теплая зима внесла коррективы, спрос на российскую нефть упал в этом месяце. Также на объемах экспорта отразилось падение спроса в Китае», - говорит аналитик Kpler Мэтт Смит.
С 5 декабря в отношении поставок российской нефти действует нефтяное эмбарго Европейского союза и введен механизм предельных цен на нефть из России. Потолок установлен на уровне $60 за баррель, все поставки по цене выше автоматически лишаются западных услуг в сферах страхования, финансов, логистики и др. Российская сторона утверждала, что не будет поставлять нефть в страны, которые поддержат западный механизм.
27 декабря президент России Владимир Путин даже опубликовал ответ на «западный потолок», однако никаких суровых мер в нем не содержится, а формулировки документа настолько размыты, что сохраняют широкое пространство для продолжения сотрудничества с Москвой, не нарушая при этом и западных санкций, отмечает издание. Тем не менее Россия уже была вынуждена подчиниться «западному потолку»: несколько танкеров с западным страхованием в декабре отправили нефть в Индию, что свидетельствует о продажах в соответствии с ограничениями Запада.