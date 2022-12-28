WSJ: Санкции обвалили экспорт российской нефти

Экспорт нефти из России обвалился на 22% в декабре из-за западных санкций и теплой погоды, которая отразилась на спросе на топливо, сообщает The Insider со ссылкой на The Wall Street Journal, которое приводит данные аналитического агентства Kpler.

По оценкам агентства, в декабре морской экспорт упал до 2,5 млн баррелей нефти в сутки, а среди стран у России осталось только четыре партнера: Индия, Китай, Турция и Болгария, для которой власти западных стран сделали временное исключение.

«Теплая зима внесла коррективы, спрос на российскую нефть упал в этом месяце. Также на объемах экспорта отразилось падение спроса в Китае», - говорит аналитик Kpler Мэтт Смит.