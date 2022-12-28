Багратян: Лачинский коридор будет открыт, но станет действовать под полным контролем Баку
Действия властей Армении изначально «способствовали блокировке Лачинской дороги», а скандальные заявления секретаря Совбеза лишь усугубили ситуацию, заявил армянский оппозиционер, экс-премьер Армении Грант Багратян.
По его словам, 9-м пунктом Трехстороннего заявления Армения обязалась предоставить Азербайджану транзитную дорогу, которая бы связывала Азербайджан с Нахчываном. При этом транзитная дорога в соответствии с документом предполагала беспрепятственное движение граждан и лиц в обоих направлениях под контролем российской стороны, заявил он.
«По сути своей эта дорога является коридором, хоть и подобного термина в документе не используется», - сказал Багратян.
Багратян отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян прекрасно осознает этот факт, поэтому и «заигрывает с Западом», дабы избежать подобного развития событий.
«Однако Запад четко дал понять, что в подобные договоренности вмешиваться не будет, равно как и не будет направлять Армении военной помощи. Между тем Азербайджан в целях оказания на Армению давления перекрыл Лачинскую дорогу, а Россия хоть и работает в направлении ее открытия, но, видя заигрывания властей Армении с Западом, не очень спешит. Ну в подобной ситуации выходит, что по сути коридор перекрыл сам Никол, верно?» - заявил он.
По словам Багратяна, скандальные заявления секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна «еще больше усугубили ситуацию, отдаляя перспективы открытия Лачинской дороги».
«При подобном раскладе России даже выгодно открытие коридора через Сюник, поскольку именно российская сторона будет его контролировать. Избежать этого можно двумя способами: либо вступив в Союзное государство, тогда вся Армения окажется под контролем РФ, либо сменить власть, приведя к управлению государством людей, которые способны действовать в соответствии с духом союзнических отношений», - считает Багратян.
Он также заявил, что рано или поздно Лачинская дорога перейдет под полный контроль Азербайджана: «Да, там будут российские миротворцы, но азербайджанская сторона будет вправе проверять грузы и документы граждан».
Багратян также добавил: «Раз уж Армения не выполняет обязательств по 9-му пункту, то и Азербайджан не допустит коридора в той логике, которая подразумевалась Трехсторонним заявлением».