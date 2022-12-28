Багратян: Лачинский коридор будет открыт, но станет действовать под полным контролем Баку

По его словам, 9-м пунктом Трехстороннего заявления Армения обязалась предоставить Азербайджану транзитную дорогу, которая бы связывала Азербайджан с Нахчываном. При этом транзитная дорога в соответствии с документом предполагала беспрепятственное движение граждан и лиц в обоих направлениях под контролем российской стороны, заявил он.

«По сути своей эта дорога является коридором, хоть и подобного термина в документе не используется», - сказал Багратян.

Багратян отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян прекрасно осознает этот факт, поэтому и «заигрывает с Западом», дабы избежать подобного развития событий.

«Однако Запад четко дал понять, что в подобные договоренности вмешиваться не будет, равно как и не будет направлять Армении военной помощи. Между тем Азербайджан в целях оказания на Армению давления перекрыл Лачинскую дорогу, а Россия хоть и работает в направлении ее открытия, но, видя заигрывания властей Армении с Западом, не очень спешит. Ну в подобной ситуации выходит, что по сути коридор перекрыл сам Никол, верно?» - заявил он.