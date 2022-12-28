Ожесточенные бои у Кременной. Россияне стягивают военную технику
Близ Кременной идут ожесточенные бои, россияне стягивают туда военных и технику, сказал украинским СМИ глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Туда стягивают и перебрасывают новые подразделения, много "вагнеровцев" перебросили на это направление. Российское командование понимает, что Кременная - достаточно стратегический населенный пункт. Потерять его будет для них крайне больно. После потери Кременной есть несколько вариантов развития наступления и продвижения Сил обороны. Поэтому они туда перебрасывают большое количество сил и средств, чтобы сдержать наши силы обороны", - заявил Гайдай.